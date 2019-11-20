Çinko, insanın bedeninde yer alan ve sayısı 300'ü aşan değişik enzimin, uygun biçimde işlev gösterilmesi adına gereken bir mineraldir. Sağlıklı insanın vücudu içerisinde toplam olarak 2 veya 3 gram çinko bulunur.

Diğer yandan, vücutta çinko sağlayan organlar; pankreas, tükürük bezleri ve prostat bezi biçimindedir. Bağışıklık sisteminin dengelenmesinden hücre sağlığına dek, pek çok vücut faaliyeti adına gereken çinko oldukça önemlidir. Hem kırmızı hem de beyaz kan hücrelerinin yapısına katılır olan çinko, genel olarak vücutta dayanıklı olan kasların yapısına da katılır.

Çinkonun Özellikleri

Çinkonun insan vücuduna pek çok faydası bulunur. Bunlar aşağıdaki gibi açıklanabilir;

- Çinko; böbrekler, cilt, karaciğer, gözde bulunan retina, pankreas, kemik sağlığı bakımından çok faydalıdır. Bu tür organların dokularında da bulunur.

- Proteinli gıdalar ile alınan çinko insan bedeni bakımından daha fazla emilir.

- Çinko; vücut içerisinde en fazla kaslar, böbrekler, karaciğer ve gözlerde yer alır. Erkeklerde spermde ve prostat bezinde çokça çinko bulunmaktadır.

- Çinko bulunan besinler; karides, balık, istiridye, buğday tohumu, et, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, ceviz, badem, süt, yumurta, badem şeklinde sıralanabilir.

Çinkonun Faydaları

- Çinko, vücut içerisinde iyileşmeyi destekler ve soğuk algınlığı, grip bulgularına karşı mücadele eder.

- Çinko, vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı anahtar savunması şeklinde bilinen bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destek olur.

- Soğuk algınlığı ya da griplerde çinko takviyesi almak daha hızlı iyileşmek için önerilir. Bu aynı zamanda boğaz ağrısında ve cildin yaralanmasında da olumlu etki yaratır.

Çinkonun Bulunduğu Besinler

En iyi çinko barındıran gıdalar; kuruyemiş, kırmızı et, balık, fasulye, deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, tam tahıllı gevrekler şeklinde sıralanabilir. Çinko barındıran meyveler pek fazla yoktur. Ancak çinko olan sebzeler; ıspanak, nohut, kuru fasulye, bezelye şeklinde sıralanabilir. Bunun dışında; kakao, pişmiş tavuk, kefir ya da yoğurt, kabak çekirdeği, istiridye, sığır eti, yağsız kıyma, pişmiş yengeç, pişmiş ıstakoz, ceviz, kavrulmuş yer fıstığı, pişmiş yabani pirinç gibi yiyeceklerin içerisinde de çinko yer almaktadır. Kimi kahvaltılık gevrekler ve içeriği zenginleştirilen yiyeceklerde de çinko yer alır.

Vejetaryen Bireylerin Çinko Alması

Vejetaryen diyetlerinde çinkonun eksik olması oldukça yaygındır. Temel şekilde yüksek tahıl içeren diyetlerde yer alan ve organik asitlerden oluşan fitattan kaynaklanmaktadır. Bunlar çinkoyu tutarlar ve emilemez duruma getirir. Yüksek oranda lifli gıdalar tüketmek çinko derecesini azaltabilir. Lifli bitkisel besinlerdeki fitat, çinkoya bağlanır ve onu bedenin yararlanamayacağı hale getirir. Bundan ötürü vejetaryen bireylerin çinko takviyesi kullanması önerilmektedir.

Vejetaryen bireyler, günlük tüketilecek gereken miktarın yaklaşık olarak yüzde elli daha çok çinko almalıdır. Bunun nedeni bitki bazlı gıdalardan sağlanan çinkonun biyoyararı, hayvansal gıdalardan alınacak olan çinkoya oran ile daha azdır.

Çinko Ne İşe Yaramaktadır?

Çinko insan vücudunda; bağışıklık sisteminin güçlenmesi adına çok önemlidir. Çinko eksikliği bulunan çocukların genel sağlığını iyileştirmek için çinkoya ihtiyaç duyulur. Bunun dışında bebeklerde sağlıklı büyümenin sağlanması, yaygın grip ve soğuk algınlığı veya yineleyen kulak enfeksiyonlarını önlemek adına da çinkoya gereksinim duyulmaktadır.

Alt solunum yolu enfeksiyonu, griple üst solunum yolu enfeksiyonları, domuz gribi gibi virüsleri önlemek ya da tedavi etmek adına da çinko gereklidir. Bunun yanı sıra çinko; enfeksiyonlar, ciddi kafa yaralanması, kulaklarda çınlama veya parazitlerin sebep olduğu sıtma ve başka hastalıklar için de kullanılmaktadır. Bütün bunların çinkonun yararları şeklinde de tanımlanabilir. Çinkonun bu şekilde dengeli biçimde alınması, insan vücuduna fayda sağlayacaktır.



