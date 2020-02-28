Cimnastikte Türkiye Şampiyonası heyecanı

Cimnastik Türkiye Şampiyonası bugün Mersin’de Olimpik Cimnastik Salonu’nda başlayacak. Şampiyonada, 25 ilden 482 sporcu mücadele edecek. Şampiyonada, sporcular artistik, ritmik, trampolin ve aerobik dallarında mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatı’na kota alan ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak ile paralel aletinde dünya ikinciliği elde eden Ahmet Önder, paralel aletinde dünya beşincisi olan Ferhat Arıcan, kadınlarda da Nazlı Savranbaşı Mersin’de madalya mücadelesi verecek.