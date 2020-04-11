Cimnastikte 2 altın bir bronz

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), yeni tip koronavirüs nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi, Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

11 Nisan 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Cimnastikte 2 altın bir bronz

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), yeni tip koronavirüs nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi, Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı. Bakü’deki seride milli cimnastikçilerden Ümit Şamiloğlu barfiks, Abdelrahman Magdy Elgamal ise yer aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel aletinde bronz madalya elde etti.

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