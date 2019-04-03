Cimnastiğin prensesi Ayşe Begüm Onbaşı

Cimnastik camiasını gururlandıran son haber, önceki gün Portekiz’den geldi. Cantanhe’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası’nda ‘Büyükler Tek Bayan Kategorisi’nde ilk kez yarışan Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

18 yaşındaki cimnastikçimiz bu görkemli başarısıyla Tokyo 2020’ye adeta göz kırpmış oldu.

Aslında Ayşe Begüm Onbaşı bu tarz başarılara küçük yaşlardan beri aşine olan bir sporcumuz. Geçmişi, çeşitli yaş kategorilerinde elde ettiği sayısız zaferle dolu.

Haftada 500 kilometre yol!

Sporcu bir ailenin çocuğu olarak 2001 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğan Ayşe Begüm Onbaşı üç yaşından beri spor yapıyor. Önce baleye başlayan milli sporcumuz, İspanyol bale hocasının yeteneğini keşfetmesi ve yönlendirmesi üzerine cimnastiğe başlıyor. Ancak, cimnastik yapması o kadar kolay olmuyor. Zira, antrenman yapabileceği en yakın salon 50 kilometre ötedeki Manisa’da mevcut.

Haftanın 5 günü çalışmak için 100 kilometre yol kat ediyor. 10 yıl boyunca çalışacağı hocası Gürkan Er’in nezaretinde kısa zamanda büyük mesafeler kat ediyor.

11 yaşında giydiği milli formayı bir daha çıkarmıyor. Çeşitli yaş kategorilerinde 60’ın üzerinde madalya alıyor.

12-14 Yaş’ta Dünya üçüncüsü, 15-17 Yaş’ta da Dünya Şampiyonu oluyor.

Avrupa’dan özel hoca...

Sonrası ise malum! Büyüklerde ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda gelen altın madalya... Bu başarı, gelecekte elde edebileceği daha büyük zaferlerin habercisi gibi. Zira, hayatında cimnastikten başka bir şey yok. Çalışmak ise tek mottosu.

Büyük yarışlar öncesi Cimnastik Federasyonu’nun Avrupa’dan özel olarak getirttiği Bulgar Nick Hadzhiev tarafından özel olarak çalıştırılıyor. En büyük arzusu ülkesine bir olimpiyat madalyası kazandırmak. Bütün planlarını bunun için yapıyor.

Kendisi de memleketi Manisa’ya ayak basar basmaz bu büyük rüyasını dile getiriyor: “Çıtayı daha yükseğe koydum. Durmak yok, çalışmaya devam. Olimpiyatı kazanana kadar...”