Çılgın Türkler şimdi de Rise of Kingdoms’ta!

2013 yılında mobil oyun geliştiricisi olarak oyun sektörüne dahil olan Lilith Games, mobil oyunların oyun sektöründeki payının da artmasıyla beraber, günümüzde oldukça popüler olan oyunların altına imzasını atıyor. Şanghay menşeili firma, mobil oyun geliştiricisi olmasının yanı sıra, 2015 yılından itibaren geliştirdikleri oyunları da Lilith Games çatısı altında yayınlamaya başladı.

Rise of Kingdoms’ta Osmanlı rüzgarı

Yayınladıkları mobil oyunlar arasında en popülerlerinden biri olan Rise of Kingdoms, gelişmiş grafiklerle oyunculara gerçek zamanlı bir strateji oyun deneyimi sunuyor. Özellikle son güncellemesi ile oyuna Osmanlı İmparatorluğu’nu da dahil eden Lilith Games, Türk oyun severlerin gönlünde taht kuruyor. Dünya genelinde 10 milyon indirmeyi geçen ve hızla yükselmeye devam eden Rise of Kingdoms, Osmanlı İmparatorluğu’da dahil olmak üzere oyunculara toplamda 11 farklı medeniyet ile oynama imkanı sunuyor. Ayrıca oyunda bu medeniyetlerin tarihinde yer etmiş önemli komutanlarda bulunuyor. Genelde rol yapma oyunlarından aşina olduğumuz yetenek ağacı ve beceri puanları gibi özelliklerle geliştirilebilen komutanlar, oyuna oldukça farklı mekanikler katıyor. Oyunu diğer gerçek zamanlı strateji oyunlarından ayıran en büyük özellik ise sınırsız birlik hareketleri. Bu özellik sayesinde oyuncular, ordularını yönetme konusunda özgür davranabiliyor.

Kesintisiz harita ile uzun soluklu bir strateji

Rise of Kingdoms, izole edilmiş alanlarla veya ekstra savaş ekranlarıyla oyuncuları yormuyor. Onlara sadece aşacakları dağları ve nehirleri vererek keşfedilmeyi bekleyen büyük bir harita sunuyor. Bu haritada oyuncular tek başına değil. Oyuncular, ittifaklar kurarak bu dağlarla ve nehirlerle bölünmüş haritada çeşitli bölgeleri ele geçirebiliyor. Ele geçirdikleri bölgelerin kaynaklarını da elinde bulunduran ittifaklar, rakiplerinden bir adım öne geçiyor. Bu izole edilmemiş açık harita diğer oyuncuları da gözlemleme şansı verdiği için, oyuncular rakiplerini gözlemleyerek ileriye dönük stratejilerini daha rahat oluşturabiliyor.



