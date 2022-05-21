Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetiyle sezonu 20 puanla son sırada noktalayan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Fenerbahçe hamle yeteneğini kullandı'

Arslan, sözün de ligin de bittiğini belirten, genç bir takım olmaları ve sakatlanan futbolcuları nedeniyle zorlandıklarını aktaan tecrübeli futbol adamı, "Karim Hafez sakatlandı, Tetteh zaten yoktu. Çok genç bir takımız. 3 tane bizim için çok önemli olan oyuncu aynı anda yoktu. Fenerbahçe hamle yeteneğini kullandı. Giren oyuncular, Szalai, Valencia, Sosa. Küçüksemiyorum, bizim kardeşlerimiz de öğrenecek ama girenler 17-18 yaşındaki oyuncular. Tabii ki burada da kalite kazandı. Fenerbahçe'nin de hedefi bitmemişti. Fenerbahçe'yi hem şampiyonlar ligi yarışı ve ligi ikinci bitirdikleri için tebrik ediyorum. Bizim için de Allah'a şükürler olsun lig sonuçlandı. Gerekli raporları hem yönetim kuruluna hem belediye başkanımıza sunduk. Bundan sonra yol haritası onlarda. Onlar nasıl tercihlerini kullanırlarsa o şekilde ilerlenir" dedi.

'Eşit şartlarda yarışmadık'

Ligde bir mücadele içerisinde olduklarını kaydeden Arslan, "Biz çocuklarla sahaya çıkalım, bir direnişimiz olsun. Ama eşit şartlarda yarışmadık. Bu lige de biraz ayıp ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok fazla oyuncumuz gitti, 12-13 oyuncu aynı anda gidince çocuklar tecrübe kazandı ama acı tecrübe kazandı. Kongre süreci var. Malatya tekrar ayağa kalkabilecek potansiyele sahip bir şehir. Belediye başkanımızın önderliğinde inşallah eski güzel günlere dönüş yaparlar" diye konuştu.