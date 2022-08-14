Cihat Arslan: Bu maç bize yol gösterici olacak

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, iyi bir hazırlık dönemi geçiremediklerini vurgulayarak, "Kamp yapamadık bu bizi fiziksel olarak etkiledi. Gelen oyuncularımızın 6 tanesi 2 hazırlık maçı yaparak sahaya çıkmak zorunda kaldı. 5 oyuncumuz 2 hazırlık maçı bile yapmadı. Bu durum bize ciddi sıkıntılar doğurdu. Organizasyonumuz eksikti. Maç öncesinde kendi ekibime söyledim, soru işaretleri olan bir maçtı bazı oyuncularımızın yeterliliklerini ve yetersizliklerini görememiştik. Bu maç bize yol gösterici olacak" şeklinde konuştu.