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Cihat Arslan: Bu maç bize yol gösterici olacak

Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

14 Ağustos 2022, Pazar 19:54 Son Güncelleme:
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Cihat Arslan: Bu maç bize yol gösterici olacak

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, iyi bir hazırlık dönemi geçiremediklerini vurgulayarak, "Kamp yapamadık bu bizi fiziksel olarak etkiledi. Gelen oyuncularımızın 6 tanesi 2 hazırlık maçı yaparak sahaya çıkmak zorunda kaldı. 5 oyuncumuz 2 hazırlık maçı bile yapmadı. Bu durum bize ciddi sıkıntılar doğurdu. Organizasyonumuz eksikti. Maç öncesinde kendi ekibime söyledim, soru işaretleri olan bir maçtı bazı oyuncularımızın yeterliliklerini ve yetersizliklerini görememiştik. Bu maç bize yol gösterici olacak" şeklinde konuştu.

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