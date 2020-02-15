İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta lider Çiğli Belediyespor yarın evinde saat 14.00'te Torbalıspor'la karşılaşacak. Grupta İzmirspor, Yalovaspor deplasmanında terleyecek. Son sıradaki Bucaspor, Ödemiş'te Küçükyalı Yelken'i konuk edecek. Ligde 8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor, Salihli Belediyespor'u konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak maçlarda Ege ekiplerinin programı şöyle: Aliağa Futbol-Sökespor, Aydın Yıldızspor-Sandıklıspor, Manisa Sanayispor-Gönen Bld, Bigadiç Bld-Bornova Yeşilova, Bolvadin Bld-Yunus Emre Bld, Ayvalıkgücü Bld-Bölmespor, Ortaca Bld-Sarayönü Bld, Manavgat Bld-Çal Bld, Denizli Sarayköyspor-Yatağanspor.