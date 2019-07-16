İZMİR, (DHA)

ÇİĞLİ Belediyespor'un badmington takımı, 11-12 Temmuz'da Buca Afetevleri Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir Badminton Şampiyonası'na damga vurdu. Yarışmaya 10 kişilik sporcu ekibiyle katılan Çiğli ekibi, çekişmeli geçen müsabakalar genelinde kazandığı 8 madalya ile Çiğli'nin gururu oldu. Büyükler kategorisinde boy gösteren milli sporcu Ezgi Göktürk şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada 13 yaş altı kızlar kategorisinde Büşra Bayar, İzmir ikincisi olurken, Ceyda Öncü ve Nisa Köse üçüncülüğü paylaştı. 13 yaş altı erkeklerde Efe Şıvgın ikincilik, Kaan Yıldız üçüncülük kürsüsüne çıktı. 17 yaş altı kızlarda ise yarışan Ümran Ada Öz ve Damla Derin üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İzmir'in en iyi takımlarından birine sahibiz. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" dedi.

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