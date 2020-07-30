Çiğli Belediyespor yıkıldı

TFF, takım sayısı 57'ye, grup sayısı 4'e çıkarılan 3. Lig'e Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) grup lideriyle arasında en fazla 3 puan fark olan 9 takımı daha aldı. Bu kararla BAL'da 7. Grup'u 3'üncü sırada bitiren Karaman Belediyespor, 11. Grup'ta 3'üncü Tekirdağspor ve 4'üncü Çengelköy 3. Lig'e yükseltildi.

Yıllardır profesyonel lig hedefini kıl payıyla kaçıran, bu sezon 8. Grup'u aylarca lider götüren Çiğli Belediyespor ise lig durduğunda 2'nci sırada olmasına rağmen yine hayaline ulaşamadı. Koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan ligde bitime 4 maç kala Yalovaspor'un 5 puan gerisinde kalan Çiğli, 2'nci sırada olsa da 2 puan farkla 3. Lig'i kaçırdı. Çiğli Belediyespor'un ligler durmadan 4 gün önce evinde 1-0 kaybettiği lider Yalova'yla oynadığı maçta hakemin rakip takımdan aynı futbolcuya 2 kez sarı kart gösterip oyundan atmadığı gerekçesiyle yaptığı kural hatası itirazından sonuç çıkmamıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)