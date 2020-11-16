Perugia, Lecce, Udinese gibi takımlarda forma giyen ve Serie A'da 196 maça çıkan Nijeryalı oyuncu Christian Obodo ülkesinde kaçırıldı. 36 yaşında olan ve 2017'de futbolu bırakan Christian Obodo, kız arkadaşıyla arabada olduğu esnada saldırganların içeri girmesi sonucu silahla tehdit edildi. Obodo'nun kız arkadaşı arabadan çıkarılırken saldırganlar ve Obodo arabada kaldılar. Kaçıranlardan bir başka grup da arkadan ikinci bir arabayla takipte kaldılar.

"Konuşursan ölürsün"

Birkaç saat şehirde arabayla tut atıldıktan sonra saldırganların arkadaki arabayla konuşmak üzere inmesiyle birlikte ise Obodo olay yerinden kaçmayı ve kendisini kurtarmayı başardı. Arabanın içinde saldırganlara neden böyle yaptıklarını sorduğunu belirten Obodo, onların da kendisine "Konuşursun ölürsün" dediklerini söyledi.

2003 ve 2008 yıllarında düzenli olarak Nijerya Milli Takımı forması da giyen başarılı oyuncu 2012'de de yien ülkesinde kaçırılmış ve düzenlenen polis operasyonuyla kurtarılmıştı. Olayın sürekli olarak kaçırılma olaylarının yaşandığı, petrol açısından zengin olan güney Nijerya bölgesinde yaşandığı kaydedildi.







