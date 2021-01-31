Crystal Palace'ın Belçikalı forveti Christian Benteke, transferin son gününde takımdan ayrılabilir. Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Benteke için Türkiye'de de görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

The Sun'ın haberine göre Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna katan West Bromwich Albion, Benteke transferini de bitirmek istiyor. Fakat sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncunun kısa süreli kiralanması gündemde ve Crystal Palace'ta haftalık 120 bin Pound düzeyindeki ücretinin yarısını ödemenin bile pahalı gelebileceği aktarılmakta.





Oyuncunun temsilcilerinin ise İtalya ve Türkiye'de transfer temaslarında bulundukları belirtilmekte. İtalya'dan Parma ile adı anılan Benteke, daha önceki transfer dönemlerinde Süper Lig'in iddialı ekipleri Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor'un da sık sık gündemine gelmişti.

2015'te Aston Villa'dan Liverpool'a 46.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan fakat başarısız geçen sezonun ardından 2016'da Crystal Palace'a 31.2 milyon Euro bonservis bedeliyle giden Christian Benteke, bu sezon şu ana kadar çıktığı toplam 17 karşılaşmada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.