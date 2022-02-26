Christan Eriksen, 8 ay sonra futbola dönüyor

Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, Euro 2020’de bu yaz geçirdiği kalp sorunu nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalmıştı. Daha sonrasında kalbine kalp pili yerleştirilen Eriksen, futbola geri dönmüş ve geçtiğimiz ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme imzalamıştı.

Brentford’a katıldığından bu yana kadroya girme fırsatı bulamayan Eriksen, İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Brentford’un Newcastle karşısında oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alındı. 30 yaşındaki orta saha şans verildiği takdirde 8 ay sonra ilk kez bir resmi maça çıkacak.