Chipciu, Antep’e geliyor

Yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle izinli olarak gittiği ülkesinden dönemeyen ve Romanya’da tedavisine devam edilen Sumudica bir yandan da ikinci yarı kadroda görmek istediği oyuncularla görüşme yapıyor. Anderlecht ile Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan ve yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle takımıyla arası açılan Chipciu’nun sözleşmesini feshetmek üzere olduğu bildirildi. Alacakları da ödenmeyen Chipciu’nun Belçika ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.