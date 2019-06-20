31 yaşındaki Meksikalı forvetin 4 senelik sözleşme istediği, yıllık olarak da 3.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. İngiliz ekibi West Ham’ın da 1 sene daha sözleşmesi bulunan Chicharito için en az 5 milyon euro bonservis istediği menajerler tarafından bildirildi. Galatasaray’a alınması halinde maliyeti 20 milyon euroyu bulacak olan Meksikalı golcü için teknik kadronun ise değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Diğer taraftan tecrübeli golcünün ismi 1.5 sene önce de gündeme gelmiş ama Dursun Özbek seçimi kaybedince transferi gerçekleşmemişti. O dönem için Meksikalı forvetin çok daha uygun şartlarda transferinin gerçekleşmesinin söz konusu olduğu ortaya çıktı.

(Milliyet)