Şampiyonlar Ligi finaline iki İngiliz takımı Manchester City ile Chelsea kaldı. Finalin İstanbul'da olmasının yanında Chelsea'nin Premier Lig'deki durumu Süper Lig şampiyonunu etkileyecek. Eğer Chelsea hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanır hem de ligi ilk 4 içinde bitiremezse Süper Lig şampiyonu gelecek sezon doğrudan gruplara kalamayacak.





PREMIER LİG PUAN DURUMU

Kalan haftalarda Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi olan Manchester City ile de oynayacak Chelsea'nin ligi ilk 4 içinde bir başka deyişle Şampiyonlar Ligi potasında bitirme olasılığı %69 olarak belirlendi. FiveThirdEight sitesinin araştırmasına göre maç eksiği bulunan Liverpool'un ilk 4 şansı %26, halen 5.sırada bulunan West Ham'ın şansı ise %17 olarak belirlendi





İŞTE CHELSEA'NİN KALAN MAÇLARI

WEST HAM UNITED'IN KALAN MAÇLARI İÇİN TIKLA

LIVERPOOL'UN KALAN MAÇLARI İÇİN TIKLA











