İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, hedefindeki isimlerden Jadon Sancho'nun transferini tamalayamaması durumunda Villarreal'den Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmak istiyor.

Jadon Sancho'nun transferi adına Manchester United, bir adım öne çıkmış durumda. Fakat İngiliz kulüpleri, Dortmund'a 100 milyon Pound düzeyinde bir bonservis ödeme konusunda rahat hareket edemiyorlar.

Bu doğrultuda Chelsea de alternatiflerini belirlemiş durumda. Goal'un haberine göre Londra ekibi, Villarreal forması giyen kanat oyuncusu Samuel Chukwueze ile ilgileniyor. Daha uygun fiyatlı bir transfer hedefi olarak belirlenen 21 yaşındaki oyuncunun adı aynı zamanda Liverpool ile geçiyor.