Chelsea'nin hedefinde Matthias Ginter var

Yaz transfer dönemini oldukça etkin geçiren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ocak ayında da Borussia Monchengladbach'ın savunma oyuncusu Matthias Ginter'i kadrosuna katmak istiyor.

02 Kasım 2020, Pazartesi 16:08 Son Güncelleme:
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Chelsea'nin hedefinde Matthias Ginter var

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, özellikle yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekmişti. Kicker'a göre İngiliz devi, bu kez de Borussia Monchengladbach'dan Matthias Ginter'i kadrosuna katmak istiyor. 

Yaz transfer döneminde savunma hattına Thiago Silva'yı ekleyen Chelsea, ocak transfer döneminde de Matthias Ginter ile savunmayı takviye etmek istiyor. 2017'de 17 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan Monchengladbach'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, burada gösterdiği performansla Alman Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden biri haline gelmişti. 

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