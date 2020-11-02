İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, özellikle yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekmişti. Kicker'a göre İngiliz devi, bu kez de Borussia Monchengladbach'dan Matthias Ginter'i kadrosuna katmak istiyor.

Yaz transfer döneminde savunma hattına Thiago Silva'yı ekleyen Chelsea, ocak transfer döneminde de Matthias Ginter ile savunmayı takviye etmek istiyor. 2017'de 17 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan Monchengladbach'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, burada gösterdiği performansla Alman Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden biri haline gelmişti.