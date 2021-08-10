İngiliz devi Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan golcü futbolcu Tammy Abraham'ın gönlü Maviler'in ezeli rakibinde.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre 23 yaşındaki futbolcu Chelsea'nin Roma ile transfer için anlaşma sağlamasına rağmen bir başka Londra ekibi Arsenal'e gitme niyetinde. Haberde Tammy Abraham'ın iki takım arasında 36 milyon sterlinlik anlaşma olmasına rağmen Roma'ya gitme konusunda çekinceleri olduğu ve Arsenal'de oynamak istediği iddia edildi.

Londra doğumlu olan futbolcu ile Roma ve Arsenal'in dışında İtalyan ekibi Atalanta da ilgileniyor.

32 maçta 12 gol attı

Aston Villa'dan 2019 yılında Chelsea'ye katılan Abraham, Maviler ile geçtiğimiz sezon çıktığı Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve kupa olmak üzere toplam çıktığı 32 maçta 12 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.