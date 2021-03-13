Chelsea'nin eski teknik direktörü Frank Lampard'ın kulüp içerisinde futbolculara adeta göz açtırmadığı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiliz teknik adam futbolculara kulüpteki yönetimi esnasında kuralların ve cezaların bulundu bir liste hazırladığı belirtildi.

Antrenman ve disiplin kurallarının yazılı olduğu listede 500 sterlin ile başlayan cezaların 20 bin sterline kadar çıktığı görüldü.

Haberde Lampard'ın yerine göreve gelen Alman teknik adam Thomas Tuchel'in ise futbolculara daha rahat bir ortam sağladığından bahsedildi ve Tuchel'in "Cezaların farkında değildim. Ama her şeyden önce insanların zamanında ortaya çıkacağına inanıyorum çünkü bir grup bir aile gibidir. Kuralları ve para cezalarını belirlemektense değerleri konusunda onlara güvenmeye ve onları ikna etmeye daha çok düşkünüm" ifadelerine yer verildi.

(Fotoğraf görseli The Sun'dan alınmıştır)

Chelsea Tuchel ile Premier Lig'de yenilmedi

Chelsea Frank Lampard yönetiminde bu sezon ligde 19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken Thomas Tuchel, 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik elde etti.