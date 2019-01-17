Chelsea'den Petr Cech'e dev görev
11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea’nin formasını giyen ve 4 senedir Arsenal’de görev yapan Çek kaleci Petr Cech'in emeklilik kararını açıklaması sonrası eski takımı Chelsea, tecrübeli ismin kulüpte görev alması için harekete geçti.
11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea’nin formasını giyen ve 4 senedir Arsenal’de görev yapan Çek kaleci Petr Cech, önceki gün emeklilik kararını açıklamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İngilizler’in yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Chelsea’nin sezon sonunda futbol kariyerini noktalamayı planlayan 36 yaşındaki file bekçisine, emeklilik sonrasında kulüpte görev alması için teklif götüreceğini yazdı.
Bu doğrultuda Cech’e akademinin başına geçmesi için teklif sunulacak.