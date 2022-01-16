İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Barcelona'da forma giyen Frenkie de Jong ile ilgileniyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibin, Hollandalı futbolcu için Barcelona'ya 40 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

El Nacional'de yer alan habere göre Chelsea, Frenkie de Jong transferi için Barcelona'ya 40 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Katalan ekibi Hollandalı futbolcunun bonservisi için en az 60 milyon Euro talep ediyor.

Bununla yanı sıra Barcelonada Nico Gonzalez ve Gavi'nin etkili performanslarına devam etmeleri halinde Katalan ekibinin talebinde 50 milyon Euro'ya kadar düşebileceği de aktarılanlar arasında yer aldı.

Bayern Münih'in de ilgisi var

Chelsea'nin yanı sıra Alman devi Bayern Münih'te Frenkie de Jong'a ilgi gösteriyor. Hollandalı futbolcunun Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın favorileri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bu sezon Barcelona ile 24 maça çıkan Frenkie de Jong 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

İlgili Haberler Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Gelişmemiz gerekiyor



