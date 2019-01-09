Sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de önemli yıldızların takıma katılması bekleniyor. Taraftar merakla yeni oyuncuların kimler olduğunu merak ediyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda düğmeye basıldı. Sadık Çiftpınar'ın ardından diğer oyuncular için transfer görüşmeleri devam ediyor. İşte 9 Aralık Çarşamba son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

FENERBAHÇE'DEN VICTOR MOSES HAMLESİ!

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'i kiralamak için Chelsea'ye teklif yaptı.

TRT SPOR'un haberine göre bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de 28 dakika süre bulan orta saha oyuncusu için girişimler başladı. Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moses'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro... Nijeryalı futbolcu sağ kanat ve forvette oynayabiliyor. Londra ekibi 2012 yılında bu oyuncu için

SKRTEL'E YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Skrtel’e, devre arasındaki transfer döneminde Süper Lig’in lideri Başakşehir talip olmuştu. Başakşehir’in, savunma hattını güçlendirmek için istediği Skrtel’in menaceri Karol Csonto da, tecrübeli stoperin iyi bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

Sarı- Lacivertli yönetimin çok iyi bir teklif alması durumunda satmayı düşündüğü öne sürülen Slovak oyuncuya, yeni bir sözleşme teklif etmenin hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, “Şartlar uygun olursa, takımda tutalım” dediği Skrtel, sezon sonunda bitecek kontratından yıllık 4 milyon Euro (25 milyon TL) kazanıyor.

Eğer kabul etmezse...

Artık 34 yaşına geldiği için Kanarya’nın, bu rakamı yarı yarıya indireceği ve deneyimli savunma oyuncusuna son yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık bir sözleşme teklif edeceği bildirildi. Yıldız futbolcuya senelik ise 2 milyon Euro (12.5 milyon TL) civarında bir para verilmesi planlanıyor. Eğer Skrtel, bu şartları kabul ederse takımda kalacak, aksi takdirde devre arasında iyi bir bonservis ücreti gelmesi durumunda elden çıkarılacak. (Yusuf Dursun)

ŞENER BEKLEMEYE GEÇTİ!

Nabil Dirar’ın da affedilmesi sonrasında Fenerbahçe’de sağ bek sayısı İsla ve Şener Özbayraklı ile birlikte üçe yükseldi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, bu üçlü arasında Şener’i son sıraya koyduğu ve milli futbolcunun da geleceğiyle ilgili beklemeye geçtiği öğrenildi.

Tolgay Arslan transferinde kullanılması planlanan Şener de, bir an önce durumunun belli olması ve yol haritasının netlik kazanmasını ümit ediyor.

FENERBAHÇE'DE PAJTIM KASAMI SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki solak ve yaratıcı oyuncu eksikliğine ilaç İsviçre’den geliyor. Daha önce İsviçre ekibi Zurich’ten Frey’i kadrosuna katan Fenerbahçe, yine aynı ülkeye yöneldi. Bu sezon Sion’da çıktığı 20 maçta 8 gol, 3 asistle oynayan Pajtim Kasami, Sarı-Lacivertli kulübün ilgisini çekti. 26 yaşındaki solak orta saha oyuncusunun geçmişinde Olympiakos, Palermo, Fulham, N. Forest, gibi takımlar var. Kasami, İsviçre Milli Takımı’nda da 12 maçta 2 gol kaydetti.

2020'de bitiyor...

Bazı Avrupa takımlarının da ilgilendiği Kasami için Sion’un belirlediği bonservis 4 milyon euro. F.Bahçe, bunun 2 milyon euroya çekmek istiyor. Oyuncunun mevcut mukavelesi de 2020’de sona eriyor. Ayrıca Sion’un da oyuncusunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma çabası var. Ancak Kasami’nin tercihinin F.Bahçe’den yana olabileceği belirtiliyor. Emre Belözoğlu’ndan sonra yaşanan solak orta saha eksikligini Pajtim Kasami’yle giderilecek. (Akşam)

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ KRISTOFFER PETERSON!

Fenerbahçe, Hollanda Ligi takımlarından Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Peterson'u transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'nin dışında Kristoffer Peterson'u birçok Avrupa takımının yakından takip ettiği ve transfer listesine aldığı kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam ediyor.

Kristoffer Peterson kimdir?

24 yaşındaki Kristoffer Peterson daha önce Liverpool, Utrecht, Tranmare ve Roda gibi takımların formasını giydi.

Transfermarkt verilerine göre Kristoffer Peterson'un güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Kristoffer Peterson bu sezon ne yaptı?

İsveçli sol kanat oyuncusu bu sezon Heracles Almelo takımıyla oynadığı 19 maçta 10 gol, 2 asist gibi müthiş bir performans sergiledi. (Ajansspor)

YASİN'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

Göztepe'de ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yasin Öztekin, TRT Spor'da yayınlanan Transfer Günlüğü programına telefonla bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yasin'in açıklamaları:

"Fenerbahçe'nin benim için görüşmesi verici bir şey ama ben Göztepe'de huzurlu olduğumu başkanımıza söyledim. Eğer görüşmeler olgunlaşsaydı ve Göztepe'nin de menfaatleri doğrultusunda gerçekleşseydi olabilirdi."

"Görüşme oldu Fenerbahçe ile evet ama o görüşmede olgunlaşma olsaydı, Fenerbahçe'ye gitmek isterdim. Başkanıma "Gideceğim, gitmek istiyorum" demedim. Bu camiayı çok seviyorum. Stadyumun açılışını iple çekiyorum. Bu takımla Avrupa'ya gitmek istiyorum."

FENERBAHÇE'DE DÖRDÜNCÜ AYRILIK!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Barış Alıcı ve YiğiFthan Güveli'nin ardından dördüncü ayrılık da gerçekleşiyor. Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan ve Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte takıma dahil edilen Aatif Chahechouhe'nun yeni takımı belli oldu.

İşte Faslı futbolcunun yeni takımı...

İkinci yarı öncesi kadrosundan üç oyuncu eksilen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Fenerbahçe'de Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan ve Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte takıma dahil edilen Aatif'ın yeni takımı belli oldu. Faslı oyuncu, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile prensip anlaşmasına vardı. Rizespor'un Fenerbahçe ile görüşmesinin ardından transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor.











