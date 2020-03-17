Uğurcan Çakır'ın transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olacağı şimdiden belli. Geçtiğimiz yaz Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro'luk rekor bedelle Lille'e satan Karadeniz ekibinin bu yıl daha yüksek teklifler alması gündemde. Chelsea ve Liverpool 23 yaşındaki futbolcuyu eski oyuncularına sordu. Kepa'nın yerine kaleci arayan Chelsea, Demba Ba ve Obi Mikel'e Uğurcan'ı sordu. Liverpool da Allison'u yedeklemek için düşündüğü genç eldiven için Başakşehirli Martin Skrtel'in kapısını çaldı. Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren tüm oyuncular Uğurcan Çakır hakkında olumlu referans verdiler.

MAÇA GELEMEDİLER

Uğurcan Çakır bir süredir Avrupa'nın birçok ekibinin scoutları tarafından gözlem altında. Chelsea ve Liverpool da haftalar öncesinden Başakşehir maçına scoutlarını yollamayı planlıyordu. Ancak corona virüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında scoutlarını Trabzon'a gönderemediler.

Kaynak: Sabah