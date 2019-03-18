Chelsea, UEFA'dan soruşturma talebinde bulundu!

Premier Lig devi Chelsea, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Kiev'i 5-0 yendikleri maçta bir oyuncularına yönelik yapılan ırkçı saldırıdan ötürü UEFA'nın soruşturma başlatmasını istedi.

18 Mart 2019, Pazartesi 16:33
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Chelsea, UEFA'dan soruşturma talebinde bulundu!

Premier Lig devi Chelsea, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Kiev'i 5-0 yendikleri maçta bir oyuncularına yönelik yapılan ırkçı saldırıdan ötürü UEFA'ya şikayette bulundu.

Kulüpten bugün yapılan açıklamada ırkçılığa maruz kalan oyuncunun ismi verilmezken "Ev sahibi ekibin küçük bir taraftar grubu tarafından mücadelenin son dakikalarında oyuncularımızdan birine yönelik ırkçı bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu iğrenç davranışı tüm kalbimizle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında söz konusu olayın maçın hakemi Tobias Stieler'e rapor edildiği ve mücadele sonrasında da başkan ve kulüp sekreterinin UEFA delegeleriyle bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. 

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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