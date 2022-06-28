Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın almasının ardından yeni bir döneme giren Chelsea, transfer hamlelerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, Raphinha'nın transferi için Leeds Unted ile anlaşmaya vardı. Maviler'in Brezilyalı futbolcunun bonservisi için yapmuş olduğu 65 milyon Sterlin'lik teklifi kabul edildi.

Oyuncu ile görüşmeler devam ediyor

Kulübü ile anlaşmasının ardından Chelsea, Raphinha ve menajeri Deco ile kişisel şartlar üzerinden görüşmelerde bulunuyor. Futbolcu tarafı ikna edilmeye çalışılırken sözleşmeyle detayları da tartışılıyor.

Avrupa devleri peşindeydi

Chelsea'nin yanı sıra futbolcunun birçok talibi bulunuyordu. Arsenal, Leeds ile bir görüşme gerçekleştirirken Liverpool da sözlü bir teklif sundu ancak kabul edilmedi. Ayrıca Barcelona, futbolcu için yeniden şansını denedi ancak Chelsea'nin teklifine yaklaşma şansı bulunmuyor.

Leeds United ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 11 gol ve 3 asist kaydetti.

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