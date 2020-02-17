Chelsea - Manchester maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea ile önemli bir mücadeleye çıkacak olan Manchester United, bu karşılaşmadan olumlu bir sonuç alması halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan takımlar sıralamasında yerini arayacak. Peki, Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

CHELSEA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 26'ncı hafta mücadelesinde Chelsea, Manchester United'ı konuk edecek. 17 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

PREMİER LİG'DE SON DURUM

Lider Liverpool, 5 maçın oynandığı Premier Lig'in 26. haftasında Norwich City'yi deplasmanda 1-0 yenerek 25. galibiyetini aldı.

Arsenal, evinde Newcastle United'ı 4-0'lık skorla geçti. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün oynadığı Leicester City, Wolverhampton deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Tottenham ise Aston Villa'ya konuk olduğu maçı 3-2 kazanarak art arda üçüncü galibiyetine ulaştı.

Bu akşam Chelsea-Manchester United maçının yapılacağı Premier Lig'de Liverpool, 76 puanla zirvede yer aldı. "Kırmızılar"ı bir maçı eksik 51 puanlı Manchester City, 50 puanlı Leicester City, bir maç eksiği bulunan 41 puanlı Chelsea ve 40 puanlı Tottenham takip ediyor.