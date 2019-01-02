Premier Lig devi Chelsea, ara transfer döneminin ilk bombasını Borussia Dortmund'dan Christian Pulisic'i renklerine bağlayarak patlattı.
Dortmund'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Chelsea ile 64 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldığı ifade edildi.
Hırvat asıllı ABD'li oyuncu, yapılan anlaşma gereğince sezonun kalan kısmında da Dortmund forması giydikten sonra Maviler'in yolunu tutacak.
20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, takımıyla çıktığı 18 maçta 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler