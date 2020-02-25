Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev eşleşmenin ilk maçında Chelsea, Bayern Münih'i konuk edecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı altı maçı da kazanan ve +19 gol averajıyla gruptan çıkan Bayern Münih, turnuva tarihinin en iyi grup performansını yakalamıştı. Bavyera ekibi, muhtşem çıkışını Chelsea karşısında da sürdürmek istiyor. İç sahada oynadığı son altı Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Chelsea ise taraftarı önünde kazanıp Almanya'ya avantajla gitmenin peşinde olacak.

Chelsea ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2012'de Allianz Arena'da oynanan ve İngiliz ekibinin penaltılarla 4-3 kazandığı finalde karşı karşıya gelmişti. İngiliz ekibinde N'Golo Kante, Alman temsilcisinde ise Ivan Perisic ve Niklas Süle sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek isimler.

Chelsea - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge'te oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Chelsea - Bayern Münih ilk 11'ler:

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Giroud

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski