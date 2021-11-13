Gösterdiği iyi performanslarla Fransa milli takımına kadar yükselen Monaco’nun 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girmeye başladı. Liverpool, Manchester City, Juventus ve Real Madrid gibi kulüpler oyuncuyla yakından ilgilense de, Chelsea şu an en ciddi teklifi yapmaya hazırlanan kulüp. Tuttosport’un haberine göre Chelsea oyuncu için 50 milyon Euro ‘luk teklif yapacak. 2024 yılına kadar Monaco ile sözleşmesi devam eden oyuncu geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.



