Binotto, Intercity İstanbul Park'ın yapısına dikkat çekti. Türkiye'ye dönmenin sevindirici olduğunu belirten 51 yaşındaki takım sorumlusu, ''Pist üzerinde birçok keskin nokta ve uzun geçişler var. Oldukça zorlu ve meydan okuyucu'' dedi. Intercity İstanbul Park'ı sadece televizyonda gördüğünü dile getiren Charles Leclerc ise, ''Türkiye'ye gelip yeni bir pisti keşfetmek heyecan verici'' şeklinde konuştu.

Ferrari sürücüsü olmaya alışamadığını da belirten 23 yaşındaki pilot, ''Formula 1'de yarışma hayalimi yaşıyorum. Böyle büyük bir takımın parçası olmaktan onur duyuyorum'' ifadesini kullandı.