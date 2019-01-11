Ara transfer döneminde Pepe'yi kaybeden ancak Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ile kadrosunu takviye eden Beşiktaş için Porto'nun Kongolu stoperi Chancel Mbemba yazılmıştı.

Oyuncunun menajeri Fabio Baglio ise Fanatik'e konuştu ve transfer konusunda çok net konuştu. Baglio, "Mbemba, Porto'da mutlu kalmak istiyor ve kalacak. Beşiktaş'tan bu konu hakkında ne Porto'ya ne de bize gelen bir teklif yok. Hiçbir iletişimimiz olmadı" dedi.

24 yaşındaki stoper sezon başı Newcastle United'dan 4,5 milyon euroya Portekiz ekibine transfer olmuştu. Mbemba bu zamana kadar sadece 5 maça çıkabildi.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr





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