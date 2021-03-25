Deplasmandaki maçı 2-0'dan 3-2 kaybeden temsilcimiz dünkü rövanşta da 2-1 üstünlük sağlamasına rağmen kupayı getirecek seti alamadı. Ziraat tie-break setini de kaybedince, maçı altın sete taşıma şansını da yitirdi.



