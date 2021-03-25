Challenge Cup'ta Ziraat Bankkart ikinci oldu
Avrupa'da kupa mücadelesi veren bir diğer temsilcimiz de Ziraat Bankkart'tı... Kadınlarda Yeşilyurt'un şampiyonluk yaşadığı Challenge Cup'ta erkekler finalinde mücadele eden Ziraat, Ankara'da ağırladığı İtalyan ekibi Power Volley Milano'ya 3-2 yenilerek 2.'likte kaldı.
Deplasmandaki maçı 2-0'dan 3-2 kaybeden temsilcimiz dünkü rövanşta da 2-1 üstünlük sağlamasına rağmen kupayı getirecek seti alamadı. Ziraat tie-break setini de kaybedince, maçı altın sete taşıma şansını da yitirdi.