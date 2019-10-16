Cezayir - Kolombiya maç sonucu: 3-0 Feghouli, Mahrez!
Milli takımlar haftasında elemeler maçlarının yanısıra hazırlık karşılaşmaları da yapıldı. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq şehirinde oynanan mücadelede Cezayir adeta ev sahibi gibi çıktğı maçta Kolombiya'yı 3-0'la geçti.
Hazırlık karşılaşmasında Cezayir ve Kolombiya, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq şehirinde karşı karşıya geldi.
15. dakikada Riyad Mahrez'in asistinde Baghdad Bounedjah skloru 1-0 yapan golü attı ve Cezayir öne geçti. 20'de Mahrez bu kez kendi attı ve skor 2-0 oldu.
İlk yarı 2-0 Cezayir üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda 65. dakikada Baghdad Bounedjah'ın asistinde golü atan yine Mahrez'di. Maç 3-0 Cezayir üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaraylı Sofiane Feghouli 90 dakika sahada kaldı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao Kolombiya Milli Takımı kadrosunda yer almamıştı.