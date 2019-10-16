Cezayir - Kolombiya maç sonucu: 3-0 Feghouli, Mahrez!

Milli takımlar haftasında elemeler maçlarının yanısıra hazırlık karşılaşmaları da yapıldı. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq şehirinde oynanan mücadelede Cezayir adeta ev sahibi gibi çıktğı maçta Kolombiya'yı 3-0'la geçti.

16 Ekim 2019, Çarşamba 01:29
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Cezayir - Kolombiya maç sonucu: 3-0 Feghouli, Mahrez!

Hazırlık karşılaşmasında Cezayir ve Kolombiya, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq şehirinde karşı karşıya geldi.

15. dakikada Riyad Mahrez'in asistinde Baghdad Bounedjah skloru 1-0 yapan golü attı ve Cezayir öne geçti. 20'de Mahrez bu kez kendi attı ve skor 2-0 oldu. 

İlk yarı 2-0 Cezayir üstünlüğüyle bitti. 

İkinci yarıda 65. dakikada Baghdad Bounedjah'ın asistinde golü atan yine Mahrez'di. Maç 3-0 Cezayir üstünlüğüyle sona erdi. 

Galatasaraylı Sofiane Feghouli 90 dakika sahada kaldı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao Kolombiya Milli Takımı kadrosunda yer almamıştı. 

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