Ceyhun Yıldızoğlu: 'Olimpiyat vizesi almayı hedefliyoruz'

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıkları kapsamında kondisyon kampı için Slovenya’ya gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan’ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan milli takım, İstanbul’daki çalışmalarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı taktik idmanı ile tamamladı.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya giden milliler, 28 Mayıs Salı gününe kadar sürecek kondisyon kampının ardından yurda dönecek.

İstanbul’daki son çalışmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda olimpiyat vizesi almayı hedeflediklerini belirterek, "Biz tüm turnuvalarda boy göstermek istiyoruz. Olimpiyat vizesi almayı hedefliyoruz. Hem kadromuzda hem de geniş havuzumuzda yer alan tüm oyuncularımıza sonsuz güveniyorum. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemize yakışır bir mücadele sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Slovenya kampının ardından kadronun şekillenmeye başlayacağını aktaran Yıldızoğlu, "Birkaç sakat oyuncumuz var ve onlar da kısa bir süre sonra aramıza katılacak. Slovenya kampıyla beraber kadromuzu daraltmaya başlayacağız ve hazırlık maçlarında gösterilecek performansların ardından takımımız son şeklini alacak." değerlendirmesinde bulundu.