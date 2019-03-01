Ceyhun Yıldızoğlu: 'Maalesef yarı finalle yetinmekle kalıyoruz'

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın yarı finalinde BOTAŞ'a 66-63 mağlup olan Çukurova Basketbol'un başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ceyhun Yıldızoğlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Bizim açımızdan yarınki maçı da düşünerek bir takım değişiklikler yaptık rotasyonda. Burada da görüyoruz ki doğru bir karar vermediğimiz ortaya çıkıyor. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Belki de son zamanların en kötü ofansif oyununu yaptık diyebilirim. Sonuçta buraya daha büyük hedefler için geldik ama maalesef yarı finalle yetinmekle kalıyoruz. Tekrardan rakibimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Çukurova Basketbol oyuncusu Sevgi Uzun da, “İstediklerimiz sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu. BOTAŞ’ı tebrik ediyorum. Bu maçtan bir ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.