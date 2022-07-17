Selçuk Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu destekleri ile SWS Organizasyon tarafından Pamucak Plajı’nda düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası’nda 3. gün sona erdi.

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımları Ayberk Necmi Güllük-Batuhan Kuru ikilisi raunt 24 maçında Hollanda’ya 2-0 yenildi. Turnuvadaki diğer milliler Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi Finlandiya’yı 2-0 yendi, Raunt 16 maçında Polonya’ya 2-0 yenildi. Furkan Ramazan Kaplan-Bahadır Utku Kesgin ikilisi de İsviçre’ye 2-0 yenildi. Bu sonuçların ardından milliler, 17-21 ve 9-13 klasman maçları oynamaya hak kazandı.

Plaj Voleybolu Kadın Milli Takımı Ece Yılmaz-Ecem Aksoy ikilisi Kosova’ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Pamucak Plajı’nda düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası, bugün sona erecek.



























