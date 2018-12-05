Cesc Fabregas'a devre arası için talip çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Cesc Fabregas'a devre arası transfer dönemi için talip çıktı.

05 Aralık 2018, Çarşamba 12:59 Son Güncelleme:
- A +
Cesc Fabregas'a devre arası için talip çıktı

La Liga'ya bu sezon beklenen başlangıcı yapamayan ve 14 maçta aldığı 3 galibiyetle 14. sırada yer alan Valencia, Cesc Fabregas'ı istiyor.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Milan ve Atletico Madrid'in de istediği 31 yaşındaki oyuncu için Valencia ocak ayında Chelsea'ye teklif yapacak. 

Haberlerde bir bonservis bedeli bilgisi verilmezken, Fabregas'ın da Chelsea'de forma giyememesinden ötürü mutsuz olduğu ve ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi. 

Bu haberi de okudularFlaş! İslam Slimanı ve Benzia Fenerbahçe'den ayrılıyor

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.