'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' vizyona giriyor

Spor tarihine adını altın harflerle yazdıran halter dünyasının efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi yarın vizyona giriyor.
Özer Feyzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazıp Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar üstleniyor.
Filmde Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırırken, babası Süleyman Süleymanoğlu’nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu’nu Selen Öztürk oynuyor.