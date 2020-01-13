



Everton'dan sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralanan milli golcü Cenk Tosun yeni takımı için ilk röportajını verdi.





Cenk Tosun, "Şu anda Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan olmak üzere büyük liglerin büyük kulüplerinde forma giyen birçok oyuncuyla geçmişte oynadım. 15 yaş altı takımından 21 yaş altı takımına kadar Alman Milli Takımı'nda oynadım. A Milli Takım seviyesinde ise Türkiye'ye seçtim. O günden bu yana Türkiye Milli Takımı'nda forma giyiyorum." dedi

'Türkiye'de futbol oynak nasıl bir duygu?' sorusunu yanıtlayan Cenk Tosun, "Türk taraftarlar daha şimdiden sosyal medyada gördüğümüz gibi çok çılgınlar, sürekli yorum yazıyorlar" ifadelerine yer verdi.



