Cenk Tosun transferi için ilk kez konuştu! Flaş Beşiktaş açıklaması...

Michy Batsuhayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş devre arasında golcü takviye takviyesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, Everton forması giyen eski golcüsü Cenk Tosun'un da ismi gündeme gelmişti. Ocak ayında Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu Cenk Tosun bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Şu an için dönme niyetim yok"

Sakatlığını atlatan ve yavaş yavaş form tutan tecrübeli futbolcu, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim ve pozisyonum yok" dedi.

"Sezonu tamamlamak istiyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kendisini çok sevdiğini ve kendisinin de Çebi'yi çok sevdiğinin altını çizen Tosun, "Ancak bu sezonu burada tamamlayıp sezon bitimi bir yere gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan da teklifler var

Cenk ayrıca Beşiktaş dışında Avrupa'dan da teklifler olduğunu, sezon sonunda hangi takıma gideceğine sonra karar vereceğini de sözlerine ekledi.

Bu sezon 1 maçta forma giydi

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla sadece 1 karşılaşmada forma giyebildi.

Rekor bedelle transfer oldu

2017-2018 sezonu devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a rekor bir bedelle 22,5 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki golcü, bir sezon Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giymişti. Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş'a kiralık olarak olan gelen Cenk, sezon sonunda yeniden Everton'a dönmüştü.

(Ajansspor)