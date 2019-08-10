Cenk Tosun kararını verdi!

Everton'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Cenk Tosun'un adı, yaz transfer döneminde başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere pek çok kulüple anılmıştı. 28 yaşındaki milli golcüye ulaşan Turkish Football adlı internet sitesi ise yıldız ismin geleceğiyle ilgili flaş bir habere imza attı.

Sitenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Tosun Paşa'nın Beşiktaş ve Schalke 04'ten gelen transfer tekliflerini geri çevirerek Everton'da kalmaya karar verdiği ifade edildi. Juventus'tan Moise Kean'in transfer edilmesi sonrası forma şansı bulması gittikçe zorlaşan Cenk'in Merseyside ekibiyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler