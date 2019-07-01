İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, İngiltere'deki günlerine dair açıklamalarda buldu. beIN SPORTS'a röportaj veren veren 28 yaşındaki oyuncu, kulübünde mutlu olduğunu ve Everton formasıyla Avrupa'da oynamak istediğini belirtti.

Cenk Tosun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'Formayı almak istiyorum'

Premier Lig kariyerim inişli çıkışlı oldu. İlk gittiğimiz yarım sezonda olumlu işler yaptım. Marco Silva döneminde inişli çıkışlı bir grafiğim oldu. Bu sezon kampı iyi geçirip formayı almak istiyorum. Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool gibi takımlar var ligde. 7. olmak bile başarı. Benim en büyük hedefim Everton'la Avrupa'da oynamak. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Çok olumlu dönüşler alıyorum. Bazı taraftarlar Türkiye'ye geri dönmemi istiyor. Çoğu mesaj pozitif. Hepsinden Allah razı olsun. Beni desteklemeye devam etsinler. Avrupa'ya ne kadar Türk giderse o kadar iyi olur.

'Vodafone Park'ı ve takım arkadaşlarımı özlüyorum'

Beşiktaş taraftarları ile benim aramda farklı bir bağ var. Vaktim oldukça seve seve gidiyorum. Vodafone Park'ı ve takım arkadaşlarımı özlüyorum. Orada çok güzel anılarım var. Takım arkadaşlarımı da izlemeyi seviyorum. 4 büyük takım da şampiyonluğa oynayacaktır. Beşiktaş, Abdullah hocayı getirdi. Benim çok beğendiğim bir hoca. Onların şampiyonluk hedefi yüksek. Fenerbahçe ilk devrede kötüydü ama ikinci devrede iyiydi. Yine de beklentileri karşılayamadı. İyi transferler yapacaklardır. Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Güzel bir takım kuracaklar. Trabzonspor genç bir takım ve iyi futbol oynadılar. Bu takımlar üstlerde olacaktır.

'İkisinin de başarılı olacağını düşünüyorum'

Burak abi her türlü Premier Lig'e gider ama yaşı ilerledi, ister mi bilemem. Güven Yalçın çok iyi oynuyor. Daha çok genç. Kendini daha çok geliştirirse Premier Lig'e gidebilir. Abdullah Avcı arkadan oyun kurmayı çok iyi yapıyor. Kalecinin bile pasla çıktığı bir takım istiyor. Taktiksel anlamda daha modern düşünüyor. Tabii Şenol hoca da tecrübesiyle birçok şey kattı. İkisi de bence üst düzey hocalar. Şenol hocanın tecrübesi çok yüksek. Başarıları da yüksek. İkisinin de başarılı olacağını düşünüyorum.