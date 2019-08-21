Kariyer hedefleri ve gelecek planları hakkında değerlendirmelerde bulunan Tosun Paşa ülkemize dönüp dönmeyeceği üzerine çıkan haberler üzerine son noktayı koydu.

Transfer döneminde ülkemize geri döneceği konuşulan milli golcümüz Cenk Tosun "Türkiye’ye geri dönme gibi bir planım yok" dedi.

Kariyer planlaması hakkında da düşüncesini açıklayan Everton’lu yıldızımız Cenk Tosun "En az 2-3 yıl daha Avrupa’da forma giymek istiyorum" diyerek geleceği hakkında konuşulanlara son noktayı koydu.

Cenk Tosun'un Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilmişti.(Bein Sports)