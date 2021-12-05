Cenk Laleci: Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz
Balıkesirspor ve Kocaelispor galibiyetleriyle çıkışa geçen Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, ''Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Keçiörengücü maçını kayıpsız geçip üst sıralarda kendimize yer bulacağız" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Balıkesirspor ve Kocaelispor galibiyetleriyle çıkışa geçen Nasadoge Menemenspor, yarın sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
13 maçta 17 puana ulaşan sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Cem karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, serinin süreceğini belirterek, "Ligde üst üste kazandık. Kupada da Hekimoğlu Trabzon'u eleyip tur atladık. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Keçiörengücü maçını kayıpsız geçip üst sıralarda kendimize yer bulacağız" dedi. (DHA)