Cenk Laleci: Üst sıralara çıkmak istiyoruz

TFF 1. Lig’in 11. hafta mücadelesinde Ümraniyespor deplasmanında 2-0 kazanan Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci maçın ardından konuştu.

Genç bir ekip olduklarını söyleyen Laleci, “Her yerde söylediğimiz gibi genç bir ekibiz, iyi oynayıp sonuç alamıyorduk. Bunun farkındaydık. Bugün maçtan önce de amacımız iyi oyun ve ardından bu oyunu sonuca yansıtmaktı. Bugün sonuca da yansıttık. Şu anda mutluyuz. Hedefimiz bundan sonraki maçlar. İlerleyen maçlarda da istediğimiz puanları alıp üst sıralara doğru tırmanışa doğru geçmek istiyoruz. Yarın da haftanın ilk antrenmanını yapacağız tesislerimizde ve Ankaraspor maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.