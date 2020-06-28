Cenk Laleci: Pozisyonları değerlendiremedik ve 1’er puanı paylaştık

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Menemenspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyerek, "İki takımda iyi bir mücadele ortaya koydu. Bu maçlarda az pozisyonlar oluyor. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ve 1’er puanı paylaştık. Boluspora da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



