Cenk Laleci: Özel maçlardaki yenilgiler kriter değildir

Antalyaspor'un kaliteli ve iyi bir takım olduğunu dile getiren Laleci, "Özel maçlarda alınan galibiyet ya da yenilgiler kriter değildir. Biz eksikliklerimizi gördük. Antalyaspor'a karşı iyi işler de yaptık. Önemli olan artılarımızı ve eksilerimizi değerlendirip takım olabilmek" dedi.

Menemenspor'un maçtaki tek golünü yeni transferi Ahmet Sagat attı.

DHA