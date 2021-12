Cenk Laleci: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Bursaspor 'la golsüz berabere kalıp devreye 21 puanla 15'inci sırada giren Nasadoge Menemenspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Pakkan düdük çalacak. Rakibini yenen takım tur atlayacak.

İzmir ekibinde teknik direktör Cenk Laleci, Hatayspor karşısında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Laleci, "Kupa her takım için prestij. Zorlu bir maça çıkacağız. Ancak kupada her takım her takımı eleyebiliyor. Biz de kazanmak için sahaya çıkacağız. Ardından devre arasına gireceğiz ve transfer çalışmalarımıza başlayacağız" dedi. (DHA)