MENÜ

Cenk Laleci: Hakem kurbanı olduk

TFF 1. Lig’de İzmir derbisinde evinde öne geçtiği maçta Altay’a 2-1 yenilen Menemenspor bu sonuçla düşme hattına gerilerken, teknik direktör Cenk Laleci, hakem kurbanı olduklarını söyledi.

24 Kasım 2020, Salı 13:36 Son Güncelleme:
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Cenk Laleci: Hakem kurbanı olduk

Maçı İzmir bölgesinden Emre Kargın’ın yönettiğini hatırlatan genç teknik adam, “Maçın hakemi iki takım aleyhine de yanlış düdükler çaldı. Bizim net penaltımızı vermedi. O penaltı akabinde Altaylı futbolcuya da kırmızı kart göstermeliydi. Müsabakanın kaderiyle oynadı” diye konuştu.

"ÜZGÜNÜZ ANCAK TOPARLANACAĞIZ"

​Altay karşısında oyuncuların iyi mücadele ettiğini dile getiren Laleci, "Maçın hemen başlarında öne geçtik. İkinci yarıda farkı artıracak pozisyonlar da bulduk. Son 2 dakika kalemizde 2 gol gördük. Üzgünüz ancak toparlanacağız. Benim tek istediğim hakemlerin daha dikkatli ve hakkaniyetli olmaları” diye konuştu.

DHA

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