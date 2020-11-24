Cenk Laleci: Hakem kurbanı olduk

Maçı İzmir bölgesinden Emre Kargın’ın yönettiğini hatırlatan genç teknik adam, “Maçın hakemi iki takım aleyhine de yanlış düdükler çaldı. Bizim net penaltımızı vermedi. O penaltı akabinde Altaylı futbolcuya da kırmızı kart göstermeliydi. Müsabakanın kaderiyle oynadı” diye konuştu.

"ÜZGÜNÜZ ANCAK TOPARLANACAĞIZ"

​Altay karşısında oyuncuların iyi mücadele ettiğini dile getiren Laleci, "Maçın hemen başlarında öne geçtik. İkinci yarıda farkı artıracak pozisyonlar da bulduk. Son 2 dakika kalemizde 2 gol gördük. Üzgünüz ancak toparlanacağız. Benim tek istediğim hakemlerin daha dikkatli ve hakkaniyetli olmaları” diye konuştu.

DHA